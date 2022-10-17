BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы бумаг X5 Retail Group, сдерживающим фактором остается неопределенность по срокам возвращения к выплате дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева.

X5 представила позитивные операционные результаты по итогам III квартала 2022 года, констатирует эксперт. "Хорошую динамику выручки показывает флагманский формат - "Пятерочка". Магазины показали сильнейшую динамику LFL-продаж со II квартала 2022 года. Стоит обратить внимание, что растет не только средний чек (на фоне разгона инфляции), но и сопоставимый трафик. Это позитивный момент, свидетельствующий о качественном росте выручки. Увеличение выручки сети дискаунтеров "Чижик" в 13 раз связано с эффектом низкой базы. В масштабах группы магазины формируют лишь 1,5% от чистой розничной выручки группы. Тем не менее сеть является важной точкой роста X5 Group и в перспективе должна занять более существенную долю. Сильная сторона сети - магазины быстро окупаются", - отмечает Пучкарев.

"Позитивный отчет эмитента может поддержать динамику акций в среднесрочной перспективе. Финансовые результаты за III квартал ожидаются сильными, хотя не исключено ухудшение относительно ударного II квартала. Взгляд на бумаги умеренно позитивный, но сдерживающим фактором в кейсе компании остается неопределенность по срокам возвращения к выплате дивидендов", - пишет аналитик BCS Express.

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