"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Wells Fargo

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций одного из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. на уровне $47 за штуку и рейтинг "держать" для них на фоне публикации эмитентом неоднозначных финансовых результатов за третий квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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