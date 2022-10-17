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17 октября 2022 года 14:00
Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth на уровне "покупать"
Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth Group на уровне "покупать" с целевой ценой $632,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. UnitedHealth Group, крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке, опубликовала отчетность за 3К22. Согласно данным отчета, квартальная выручка UnitedHealth возросла на 12% г/г и составила $80,89 млрд, превысив ожидания на $390 млн, подчеркивает аналитик Зарина Саидова. Чистая прибыль UnitedHealth по итогам третьего квартала составила $5,26 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 28% г/г составила $5,79 и на 34 цента превзошла прогнозы. "Компания повысила свои прогнозы на 2022г по скорректированной чистой прибыли на акцию до диапазона $21,85-22,05. Акции UnitedHealth находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "gокупать". Стоит отметить, что бумага уже обогатила инвесторов на 22% за последние 12 месяцев. После рассмотрения квартального отчета мы не видим оснований для корректировки рейтинга или целевой цены по бумаге и сохраняем наши ожидания в силе. "Защитные" свойства этого инструмента остаются весьма актуальными в нынешних условиях", - пишет Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UNITEDHEALTH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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