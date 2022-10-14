Следующей целью снижения котировок золота может стать уровень $1610/унц. - "Финам"

Следующей целью снижения котировок золота может стать уровень $1610 за тройскую унцию, считают аналитики "Финама".

Покупку золота в данный момент, по мнению экспертов, можно рассматривать как способ диверсифицировать инвестиционный портфель. Покупка физического золота сводит к минимуму риски заморозки актива из-за внешних событий - возможно, поэтому золото имеет популярность среди российских инвесторов после введения внешних санкций и высоких брокерских комиссий по операциям с иностранной валютой.

"Активное падение цен на золото идет уже 6 месяцев подряд. С годового максимума ($2075/унц.) драгметалл потерял в цене уже более 20%. В настоящий момент золото торгуется на $1625/унц. - это минимальный уровень с начала апреля 2020г. Как видим, в сентябре котировки золота пробили значимый уровень годовой поддержки на $1675/унц. И теперь, судя по графику, следующей целью снижения может стать район $1610/унц. Наш прогноз по золоту на IV квартал - продолжение снижения цен, коррекции и новые волны снижения. Остановка активной фазы падения котировок в районе $1580-1630/унц.", - указывают аналитики "Финама".

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