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14 октября 2022 года 18:51
Следующей целью снижения котировок золота может стать уровень $1610/унц. - "Финам"
Следующей целью снижения котировок золота может стать уровень $1610 за тройскую унцию, считают аналитики "Финама". Покупку золота в данный момент, по мнению экспертов, можно рассматривать как способ диверсифицировать инвестиционный портфель. Покупка физического золота сводит к минимуму риски заморозки актива из-за внешних событий - возможно, поэтому золото имеет популярность среди российских инвесторов после введения внешних санкций и высоких брокерских комиссий по операциям с иностранной валютой. "Активное падение цен на золото идет уже 6 месяцев подряд. С годового максимума ($2075/унц.) драгметалл потерял в цене уже более 20%. В настоящий момент золото торгуется на $1625/унц. - это минимальный уровень с начала апреля 2020г. Как видим, в сентябре котировки золота пробили значимый уровень годовой поддержки на $1675/унц. И теперь, судя по графику, следующей целью снижения может стать район $1610/унц. Наш прогноз по золоту на IV квартал - продолжение снижения цен, коррекции и новые волны снижения. Остановка активной фазы падения котировок в районе $1580-1630/унц.", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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