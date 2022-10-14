Потенциал роста акций TSMC составляет 66% в долгосрочной перспективе - BCS Express

Потенциал роста акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) составляет 66% в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Компания опубликовала финансовые результаты за III квартал 2022г, отчитавшись о рекордной прибыли ($9,2 млрд). Выручка на 6% выше ожиданий, прибыль на акцию - на 11% выше консенсус-прогноза. Финансовые показатели превзошли ожидания инвесторов, прогнозы на будущее говорят о замедлении бизнеса. Менеджмент сохраняет позитивный взгляд на IV квартал: рост выручки в 2022г по-прежнему ожидается на уровне 34-36%, рентабельность бизнеса останется близкой к максимальным уровням. Принимая во внимание высокую стабильную рентабельность и умеренные темпы роста, мы видим потенциал в акциях компании (целевая цена $110 за расписку, потенциал 66%). Однако отмечаем тот факт, что внешние неблагоприятные условия (макро и регуляторные барьеры, о которых писали выше) могут оказывать негативное влияние на акции в ближайшие месяцы", - пишут эксперты инвесткомпании.

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