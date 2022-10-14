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14 октября 2022 года 16:23
Вероятно продолжение роста цены акций Delta Air в пятницу - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение роста котировок акций Delta Air Lines на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Выручка Delta Air Lines в 3К22 оказалась на 8% выше консенсус-прогноза рынка, а чистая прибыль - на 1% ниже. При этом ориентир по чистой прибыли на 4К22 руководство озвучило на уровне $1-1,25 на акцию, то есть за год компания получит прибыль в $3,1 в расчете на акцию, что значительно выше ожидаемых рынком $2,64. По нашему мнению, 4%-ный рост котировок бумаг Delta в четверг не в полной мере учитывает позитивную новость, и мы ожидаем дальнейшего роста стоимости акций авиакомпании", - указывают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DELTA/AIR-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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