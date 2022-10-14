Возможно скорое возобновление ослабления рубля с целью 65 руб./$1 - BCS Express

Возможно скорое возобновление ослабления курса рубля по отношению к доллару США с первой целью на уровне 65 руб./$1, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль укрепляется, корректируя серьезное ослабление предыдущих двух недель. Поддержку российской валюте оказывают по-прежнему высокие цены на нефть. Однако экспортная выручка, поступающая в Россию, постепенно сокращается, в том числе из-за санкционных ограничений, при этом некоторые из них только начинают действовать. Одновременно импорт планомерно увеличивается. Поэтому вскоре ослабление рубля может возобновиться с первой целью 65 руб./$1, где находится сильное сопротивление", - отмечает аналитик в комментарии.

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