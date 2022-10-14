S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, на уровне 3580-3680п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3680 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Торговая сессия 13 октября показала, что, несмотря на публикацию негативных макроданных, инициатива на рынке остается за "быками". S&P 500 смог пробить линию поддержки на уровне 3499 пунктов, но не задержался на отрицательной территории. Такое позитивное движение может рассматриваться как возможность для спекулятивных покупок на горизонте одной-трех недель, в течение которых индекс, вероятно, будет двигаться в сторону 50-дневной скользящей средней", - пишет эксперт в комментарии.

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