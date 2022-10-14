Акции Детского мира, Распадской и НЛМК будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "Детского мира", "Распадской" и "НЛМК" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Детский мир" намерен опубликовать операционные результаты за III квартал 2022г 18 октября. "В отчете стоит обратить внимание на динамику онлайн-продаж - сегмент бурно развивался в прошедшие годы, но в последнее время сильно замедлился, - указывает эксперт. - Важны будут комментарии менеджмента по перспективам развития, возможно, появится информация по дивидендам. Техническая картина в акциях "Детского мира" депрессивная. Позитивным сигналом для покупателей мог бы стать пробой предыдущего максимума на 72 руб. В таком случае значимых сопротивлений для быков вплоть до 88 руб. не будет. Тем не менее для такого движения пока недостаточно причин".

"Распадская" представит операционные результаты за III квартал 21 октября. По мнению Пучкарева, в отчете стоит обратить внимание на объемы добычи и реализации. Менеджмент может рассказать о планах по добыче на текущий год, а также представить видение по влиянию ожидаемого роста налоговой нагрузки.

"Акции "Распадской" стабилизировались над 200 руб. после падения на фоне роста налогов, укрепления рубля и общей волатильности рынка в сентябре. Среднесрочные ожидания по бумаге нейтральные. Индикаторы не дают качественных сигналов, фундаментальных предпосылок для роста или падения цены акций сложно обозначить. До появления каких-либо драйверов бумаги могут консолидироваться в районе 185-220 руб.", - пишет аналитик BCS Express.

"НЛМК" может опубликовать операционные результаты на следующей неделе. Основное внимание, по мнению эксперта, будет приковано к объемам продаж: результаты должны быть неплохими, учитывая продолжающиеся поставки слябов на европейские заводы.

"Техническая картина в акциях "НЛМК" преимущественно нейтральная, - констатирует стратег инвесткомпании. - В последние недели бумаги снижались на ожиданиях новых санкционных ограничений. К текущему моменту бумаги отскочили от минимумов, но драйверов для продолжения роста не просматривается. Бумаги перейти в боковик под 90 руб. При этом причин для обновления минимумов пока также нет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.