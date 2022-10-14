Цена золота по итогам текущей недели составит около $1655/унц. - Sber CIB

Цена золота по итогам текущей недели составит около $1655 за тройскую унцию, полагает аналитик

Sber CIB Антон Чернышев.

Котировки золота в четверг отступили с $1674 за унцию до $1666 за унцию, напоминает эксперт. В центре внимания были данные по инфляции в США за сентябрь. Несмотря на то, что годовая инфляция в сентябре составила 8,2% против 8,3% в августе, темпы роста цен остаются высокими.

"Учитывая это, инвесторы ждут, что на ближайшем заседании ФРС поднимет ставку на 75 б. п. Это оказало фундаментальное давление на котировки золота, однако отчасти его компенсировало глобальное ослабление доллара на фоне неожиданного повышения интереса к рискованным активам. Отметим также, что данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США оказались менее оптимистичными, чем ожидалось: их число выросло на 228 тыс. против 219 тыс. неделей ранее", - указывает Чернышев.

На взгляд аналитика, в пятницу в центре внимания отчет по розничным продажам в США за сентябрь и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь. Смешанные макроэкономические данные могут оказать умеренное давление на котировки золота на фоне общего снижения интереса к защитным активам. По мнению эксперта банка, существенный рост цен маловероятен, и цена золота по итогам недели составит около $1655 за унцию.

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