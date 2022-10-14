Предпосылки для роста российских акций сохраняются - Альфа-банк

Предпосылки для роста российских акций сохраняются, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Можно ожидать, что российские акции продолжат расти вне привязки к геополитическим и санкционным рискам, - пишет эксперт банка Джон Волш. - Учитывая, что в октябре должны быть выплачены дивиденды "Газпрома", "Татнефти" и "ФосАгро", мы можем ожидать, что большая часть этих средств будет реинвестирована в российский фондовый рынок, что окажет локальную поддержку индексам. Дальнейшее укрепление цен на нефть и ослабление доллара США также окажут поддержку российскому рынку".

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