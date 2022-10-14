Фундаментальная картина индекса S&P 500 пока остается слабой - BCS Express

Фундаментальная картина индекса S&P 500 пока остается слабой, фондовый рынок США вскоре может возобновить спуск к минимумам, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Волатильность на рынке акций США в четверг зашкаливала. В центре внимания были данные по американской инфляции, которые заранее обозначались инвесторами и аналитиками в качестве статистки месяца, способной оказать влияние на рынок. В результате выход данных действительно спровоцировал всплеск торговой активности. Цифры по индексу потребительских цен (ИПЦ) оказались хуже ожиданий - инфляция вышла выше прогноза. Первая реакция рынков - провал вниз, так как статистика располагает к дальнейшим более жестким действиям ФРС. Однако после снижения к 3500 пунктам и обновления двухлетних минимумов по S&P 500 начался вертикальный выкуп просадки. По итогам сессии индекс прибавил 2,6%, - отмечает аналитик инвестиционной компании в обзоре. - Сложилось впечатление, что американский рынок должен был вырасти абсолютно при любом фоне. Свою роль сыграл фактор накопленной в последние недели перепроданности, а выход данных по инфляции стал лишь триггером к сильному импульсу. Более того, как оказалось, идеально сработал технический анализ. Индекс S&P 500 начал отскок от отметки 3500 пунктов, который является стандартным уровнем коррекции в 50% от всей волны восстановления после минимумов пандемии весной 2020 года. Крупные участники использовали приближение к этому рубежу для закрытия коротких позиций. Локально возможно продолжение отскока S&P 500 на фоне дальнейшего "шортсквиза", но в целом фундаментальная картина пока остается слабой. Рынок США вскоре может возобновить спуск к минимумам".

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