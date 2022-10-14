Сценарий роста индекса Hang Seng к 19000п до конца 2022г остается в приоритете - BCS Express

Среднесрочный сценарий разворота и продолжения роста индекса Hang Seng в район 19000 пунктов до конца текущего года остается в приоритете, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng совершает в пятницу отскок вслед за американскими площадками. В моменте котировки бенчмарка росли на 3,6%. Среднесрочный сценарий разворота и продолжения роста индекса в район 19000 пунктов до конца года остается в приоритете. Вероятность того, что бенчмарк начинает образовывать локальное квартальное дно, высокая. В случае появления значительных негативных новостей индекс может еще раз пробовать уйти ниже 16500 пунктов, но это будет лишь увеличивать силу разворотного движения с точки зрения технической картины", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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