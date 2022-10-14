Курс рубля может закрепиться около 62,5 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Курс рубля может продолжить восстановление на торгах в пятницу и закрепиться около уровня в 62,5 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по прогнозу экспертов инвестбанка, в пятницу будут держаться в диапазоне $93-95 за баррель.

Осторожный подход Минфина к возвращению на первичный рынок и по-прежнему умеренные темпы инфляции позволяют надеяться на дальнейшее плавное снижение доходностей выпусков ОФЗ с фиксированным купоном, отмечается в комментарии.

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