Вероятна консолидация котировок нефти на уровне $95/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти на уровне $95 за баррель Brent в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent по итогам четверга смогли отскочить при поддержке положительных настроений спекулянтов, ближайший фьючерс практически вернулся к $95/барр., - пишет аналитик банка. - Новостной фон при этом был смешанным. С одной стороны, активно обсуждался "потолок" цен на нефть для России и опасения прекращения поставок, что приведет к дефициту сырья на рынке. С другой стороны, МЭА вслед за ОПЕК понизило прогноз по росту спроса на этот и следующий годы, а статистика по инфляции в США за сентябрь только усилила вероятность роста ставки на заседании ФРС 2 ноября на 75 б.п. Данные Минэнерго США показали сильный рост в запасах сырой нефти - почти на 10 млн барр., запасы бензинов выросли на 2 млн барр., а дистиллятов - сократились на 4,9 млн барр. Поставки нефтепродуктов резко снизились за неделю, но 4-нед. средняя удержалась на уровне 20 млн барр./день. В пятницу мы ожидаем, что нефть Brent будет консолидироваться вблизи $95/барр.".

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