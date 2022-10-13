Freedom Finance Global понизил целевую цену акций BlackRock до $623

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций BlackRock Inc. с $714 до $623 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", говорится в комментарии инвесткомпании.

Выручка и прибыль одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock за III квартал 2022г превзошли среднерыночные ожидания, однако приток средств инвесторов недотянул до прогнозов, отмечает аналитик Алина Попцова.

Также эксперт обращает внимание на сокращение компанией темпов проведения buy back на 25%. "Падение фондовых рынков в условиях ужесточения финансовых условий мировыми регуляторами продолжает оказывать давление на управляющих фондами и инвестиционные компании. Широкий выбор ETF, возможность открытия коротких позиций и развитие электронной платформы остаются факторами, поддерживающими спрос на услуги BlackRock. Мы ожидаем нормализации рыночной волатильности в начале 2023г, что послужит фактором более активного притока активов под управление. BlackRock сохраняет ведущие позиции в индустрии, однако мы не ожидаем возобновления роста выручки и прибыли в текущем отчетном периоде. Понижаем целевую цену на акции BLK с $714 до $623 с рекомендацией "держать", - пишет стратег инвесткомпании.

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