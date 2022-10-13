Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Евгения Калянова.

Эксперт отмечает, что с августа акции одной из крупнейших авиакомпаний мира Delta Air Lines находятся в нисходящей динамике, а в четверг, 13 октября, по факту релиза квартальной отчетности произошел разворот в тенденции.

"Компании удалось достичь рекордной квартальной выручки. Учитывая техническую перепроданность бумаг авиакомпании, текущие рекордные результаты по выручке, опережающее индустрию восстановление бизнеса компании, а также уверенные прогнозы, представленные менеджментом, стоит ожидать восстановление акций Delta в ближайшей перспективе до уровня сопротивления на $33", - пишет Калянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.