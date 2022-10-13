Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. и целевую цену на уровне $185 за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна.

PepsiCo сообщила о росте выручки в третьем квартале почти на 9% и снова пересмотрела вверх прогноз продаж на год, поскольку на фоне роста расходов продолжает повышать цены на закуски и напитки, подчеркивается в комментарии. В 2022г менеджмент ожидает органического роста выручки на 12% по сравнению с 10%, прогнозируемыми в июле. EPS (без учета валютных колебаний), по оценкам руководства, поднимется на 10% против более ранних ожиданий в 8%.

"Ранее PepsiCo заявляла, что ожидает продолжения роста своих расходов во II полугодии, - напоминает Араратян. - Производители фасованных продуктов питания до сих пор мало ощущали влияние высокой инфляции на потребительский спрос, особенно в США. Тем не менее начинают появляться признаки того, что потолок роста цен был достигнут, и некоторые продуктовые магазины теперь начинают сопротивляться повышению стоимости со стороны продовольственных компаний".

"Мы по-прежнему оцениваем бизнес-модели PepsiCo позитивно, однако ее продажи в Северной Америке и в Европе стагнируют. Наиболее динамично растущие регионы - это Латинская Америка и АТР, где, впрочем, высока курсовая нестабильность. С учетом текущей динамики финансовых показателей и нового улучшенного гайденса компании мы оставляем целевую цену бумаги РЕР на уровне $185, а также рекомендацию "держать" без изменений", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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