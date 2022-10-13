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13 октября 2022 года 17:45
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. и целевую цену на уровне $185 за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. PepsiCo сообщила о росте выручки в третьем квартале почти на 9% и снова пересмотрела вверх прогноз продаж на год, поскольку на фоне роста расходов продолжает повышать цены на закуски и напитки, подчеркивается в комментарии. В 2022г менеджмент ожидает органического роста выручки на 12% по сравнению с 10%, прогнозируемыми в июле. EPS (без учета валютных колебаний), по оценкам руководства, поднимется на 10% против более ранних ожиданий в 8%. "Ранее PepsiCo заявляла, что ожидает продолжения роста своих расходов во II полугодии, - напоминает Араратян. - Производители фасованных продуктов питания до сих пор мало ощущали влияние высокой инфляции на потребительский спрос, особенно в США. Тем не менее начинают появляться признаки того, что потолок роста цен был достигнут, и некоторые продуктовые магазины теперь начинают сопротивляться повышению стоимости со стороны продовольственных компаний". "Мы по-прежнему оцениваем бизнес-модели PepsiCo позитивно, однако ее продажи в Северной Америке и в Европе стагнируют. Наиболее динамично растущие регионы - это Латинская Америка и АТР, где, впрочем, высока курсовая нестабильность. С учетом текущей динамики финансовых показателей и нового улучшенного гайденса компании мы оставляем целевую цену бумаги РЕР на уровне $185, а также рекомендацию "держать" без изменений", - резюмирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PEPSICO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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