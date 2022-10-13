"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $145

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34,92%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании.

27 октября ожидаются финансовые результаты Baidu за III квартал 2022 года. Прогнозная прибыль на акцию составляет $2,23. Однако последний год отчеты компании превосходили прогнозы аналитиков, и можно ожидать выхода позитивных данных, которые приведут к росту котировок, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения очередная попытка пробить уровень поддержки $105 может закончиться резким разворотом и импульсом наверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $97 риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58", - указывают эксперты "Финама".

Baidu Inc. - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система. Baidu - лидер среди китайских поисковых систем.

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