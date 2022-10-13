Пауза в снижении ставки ЦБ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий - Альфа-банк

Пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий в текущей ситуации, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщил Росстат, инфляция за период с 4 по 10 октября составила 0,03% н/н, замедлившись с 0,07% н/н и 0,08% н/н в предыдущие две недели. В целом с начала месяца инфляция достигла 0,06%, и годовая инфляция замедлилась до 13,36% г/г на 10 октября. Замедление инфляции вполне соответствует нашим опасениям по поводу того, что слабый потребительский спрос вызовет снижение инфляционных рисков", - отмечает аналитик.

Таким образом, хотя цифры по инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий и внесли свой вклад в ужесточение взгляда на ключевую процентную ставку ЦБ РФ, данные за октябрь, по мнению Орловой, скорее говорят в пользу мягкой риторики на предстоящем заседании по ставке. "Учитывая эти противоречивые тренды, мы считаем, что решение взять паузу на заседании ЦБ РФ 28 октября будет наиболее подходящим сценарием в текущей ситуации", - резюмирует эксперт банка.

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