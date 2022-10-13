"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 5020 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 5020 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19,8% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" стал единственным крупным нефтяником, который не выплатил финальные дивиденды по итогам 2021 года, размер которых должен был составить 530 рублей на бумагу. При этом отсутствие выплаты связано не с фундаментальными факторами, а с техническими проблемами в получении выплат крупнейшими акционерами. Мы полагаем, что либо в конце текущего, либо в начале следующего года данные проблемы удастся решить и эмитент вернется к выплате дивидендов, что может поддержать акции нефтяника", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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