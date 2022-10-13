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13 октября 2022 года 13:14
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power с прогнозной ценой HKD2,1
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 2,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 22,8% без учета дивидендов от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Регуляторы продолжают оказывать поддержку атомной энергетике Китая, и последние несколько лет CGN Power стабильно вводит в эксплуатацию минимум один новый энергоблок АЭС в год. С учетом проектируемых и строящихся станций мощность парка генерации холдинга может вырасти на 33% к 2030 году. Дальнейшему расширению рыночной доли эмитента также поспособствуют либерализация энергорынка КНР, планы по выходу страны на углеродную нейтральность и относительно низкая стоимость капитальных проектов компании", - указывают эксперты. CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. Холдинг преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CGN/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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