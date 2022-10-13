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13 октября 2022 года 12:33
Возможен подъем цены нефти к $100-105/барр. к концу октября - "Финам"
Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $100-105 за баррель к концу октября, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Три последние сессии нефть марки Brent показывает снижение цены. Пока это может восприниматься как нормальная коррекция после ударного роста на предыдущей неделе. Поскольку инвесторы предпочитали покупку нефтяных контрактов неделей ранее, то текущими уровнями подъем цен может не ограничиться, а декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent смогут достичь района $102-105 за баррель. Стохастик на дневном графике пока смотрит вниз, что означает ослабление цен в краткосрочной перспективе", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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