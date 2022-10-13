Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 в ближайшее время - для дальнейшей динамики наиболее принципиальной остается общая ситуация на валютном рынке в стране, а она, вероятно, постепенно будет стабилизироваться, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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