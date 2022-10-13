Среднесрочные и длинные ОФЗ с доходностью 9,5-10,2% будут интересны при сохранении уровня ставки ЦБР в октябре - ПСБ

Среднесрочные и длинные рублевые гособлигации с доходностью в диапазоне 9,5-10,2% будут интересны для покупок при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в октябре, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ослабление рубля, снижение нефтяных цен, снижение спроса на рисковые активы на глобальных рынках сдерживают спрос на рублевые облигации, хотя ОФЗ и торгуются на привлекательных уровнях по сравнению с ключевой ставкой ЦБР и ставками по рублевым вкладам. Опубликованная в среду динамика инфляции от Росстата соответствует прогнозу ЦБР на этот квартал. Также мы отмечаем, что на фоне роста доходности ОФЗ в октябре банки начали повышать ставки по кредитам, что предполагает ужесточение денежно-кредитных условий, - пишет эксперт в комментарии. - С учетом этих данных ожидаем, что ЦБР не будет повышать ставку на заседании 28 октября. При сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% считаем среднесрочные и длинные ОФЗ с доходностью в диапазоне 9,5-10,2% интересными для покупки. В четверг ожидаем, что негативный внешний фон будет сдерживать позитивную реакцию ОФЗ на статистику по замедлению инфляции в РФ".

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