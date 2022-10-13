Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в США:

- ИПЦ в США и Германии за сентябрь;

- Реальные располагаемые доходы в США за сентябрь;

- Еженедельная статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации США;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.

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