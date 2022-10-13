Котировки нефти, вероятно, удержатся в четверг в диапазоне $91-93/барр. - ПСБ

Котировки нефти остаются под давлением, но, вероятно, смогут удержаться в четверг в диапазоне $91-93 за баррель марки Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent остаются под давлением. В среду ОПЕК выпустил ежемесячный прогноз по рынку нефти, где понизил ожидания по росту мирового спроса на 0,5 млн барр./день в текущем году и на 0,4 млн барр./день в 2023 году. Пересмотр аргументирован неопределенной ситуацией в мировой экономике и пандемией. Статистика от Американского института нефти также не принесла позитива. В четверг выйдут официальные цифры от Минэнерго США, но особого сюрприза мы не ждем. Пока геополитические риски отошли на второй план, нефть марки Brent вернулась в понижательный канал и находится под давлением роста долларовых ставок и крепости доллара, а также фундаментала (сокращения добычи ОПЕК+ недостаточно при текущем избытке предложения)", - отмечает аналитик в комментарии.

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