Индекс Мосбиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов на торгах в четверг ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках", говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

Спрос, по мнению эксперта, может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов.

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