Индекс Мосбиржи начнет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 1930-1970п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1%, в диапазоне 1930-1970 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Внутри дня индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации, отмечает Манжос. Ближайшими поддержками выступят уровни 1920, 1900 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 1980, 2000 пунктов, указывает он в комментарии.

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