Риски начала локальной коррекции индекса Мосбиржи в текущий момент высоки - BCS Express

Риски начала локальной коррекции вниз по индексу Мосбиржи в текущий момент высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций рос на протяжении трех дней подряд, но каждую новую сессию темпы подъема замедлялись. В среду индекс Мосбиржи показал лишь символический плюс. Вместе с тем снижаются обороты торгов и амплитуда внутридневных колебаний. Внешний фон всю неделю негативный: сырьевые и фондовые площадки развитых стран падали. Сейчас отечественный фондовый рынок подошел к тому моменту, когда импульс роста может затухнуть, если не появится каких-то дополнительных драйверов для положительной переоценки, - пишет аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи ранее в качестве базового сценария на ближайшее время мы обозначили постепенный переход в фазу "боковой пилы". Торговый диапазон может быть, например, в границах 1840-1970 пунктов. В среду индекс как раз протестировал верхний предел. Высок риск, что сейчас может начаться локальная коррекция вниз".

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