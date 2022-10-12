Важный фактор привлекательности акций Роснефти - ожидания стабильных дивидендов - BCS Express

Важный фактор привлекательности акций "Роснефти" - ожидания стабильных дивидендов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции "Роснефти" с начала года потеряли 53% и выглядят хуже, чем индекс Мосбиржи за тот же период. На компанию негативно влияют дисконт в ценах на российскую нефть относительно бенчмарка, крепкий рубль. В то же время "Роснефть" показала сильные финансовые результаты за I полугодие 2022г. Выручка выросла на 32,5%, чистая прибыль увеличилась на 13,1%. Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что "финансовые результаты за I полугодие 2022г формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года", - пишут эксперты.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая результаты I полугодия, аналитики полагают, что дивиденды могут составить 20,38 руб. на одну акцию, дивидендная доходность - 7,1%. Рекомендации пока не было, но вероятность выплат, на их взгляд, высокая.

"В перспективе ближайших лет компания должна чувствовать себя комфортно при текущих ценах на нефть, - считают в BCS Express. - Санкции не должны оказать существенного влияния на долгосрочные перспективы развития, хотя на краткосрочном горизонте возможно давление на ключевые финансовые метрики. Позиции в акциях "Роснефти" можно удерживать или наращивать. Важный фактор привлекательности - ожидания стабильных дивидендов. В ближайшие 2 года дивдоходность акций может достигать 10-15% годовых. В ближайшие месяцы могут появиться новости по промежуточным дивидендам "Роснефти", это может стать драйвером для позитивной переоценки".

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