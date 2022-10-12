Вероятно сохранение высокой волатильности на валютном рынке РФ до конца октября - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение высокой волатильности на российском валютном рынке до конца октября текущего года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Рубль просел за неделю примерно на 5% по отношению к доллару, и курс пары USD/RUB приблизился к уровню 64 руб.$1. На рынок, по нашему мнению, в первую очередь воздействуют выплата купонов и погашение еврооблигаций в валютах, отличных от валюты размещения (в том числе в рублях), и уменьшение валютной ликвидности на фоне оттока капитала. Текущий дисбаланс - временное явление: на наш взгляд, ситуация с долларовой ликвидностью восстановится на фоне приближения срока уплаты налогов и сильного торгового баланса, а активность экспортеров возрастет. Это приведет к укреплению рубля к доллару с текущих уровней. Однако до конца октября высокая волатильность на валютном рынке сохранится", - пишет эксперт в комментарии.

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