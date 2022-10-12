Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Delta Air с целью $34

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Delta Air Lines с целью $34 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $26,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Начинается сезон отчетов, в рамках которого эмитент отчитывается одним из первых среди авиакомпаний. Ожидается, что отчетность за III квартал будет сильной. Сейчас опасения по поводу рецессии сдерживают рост котировок, однако макроданные пока что не указывают на достаточную вероятность того, что ее стоит ожидать в текущем году. Рынок труда в отрасли постепенно восстанавливается, несмотря на структурный недостаток пилотов, что может быть компенсировано оптимизацией расписания в дальнейшем и повышением укомплектованности рейсов. Компания сможет уверенно пережить возможную повышенную волатильность на рынке нефти до конца года, поскольку владеет собственным НПЗ, - отмечает эксперт Сергей Глинянов. - Сейчас форвардные мультипликаторы, такие как P/S и EV/EBITDA, вернулись к своим нормальным диапазонным уровням и выглядят привлекательно с учетом устойчивого потребительского спроса на авиаперевозки (текущий NTM P/S 0,4x против медианы 0,77x, текущий NTM EV/EBITDA 5,7x против медианы за пять лет 5,9x). Технически уровень цены выглядит достаточно привлекательным, поскольку стоит около сильного горизонтального уровня в $29. После падения в 2020 году котировки смогли восстановиться до середины коронавирусного "гэпа", однако не смогли удержаться, притом что сейчас компания имеет положительную операционную рентабельность. Сезонно октябрь-декабрь являются позитивными месяцами для акции".

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