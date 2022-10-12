BCS Express рекомендует покупать акции Baidu с прогнозной ценой HKD143

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 143 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"В 2022 году ожидаемые темпы роста сегмента облачных технологий Baidu составляют около 35%, что выше текущих темпов роста рынка (28%). Такая динамика была достигнута за счет высокого спроса корпораций КНР в различных индустриях (SaaS-сервисы, медицина, транспорт и др.). Коммерциализация платформы автономных транспортных средств Apollo может быть успешной благодаря поддержке правительства Китая: партнерами платформы являются крупные мировые и местные автопроизводители (Ford, Daimler, NVIDIA и др.).Первые продажи электромобилей ожидаются в 2023 году, и, по нашим ожиданиям, данный сегмент может увеличить выручку компании в 2030 году на 16%. Текущий мультипликатор P/E равен 13,5х при среднем значении за 5 лет 18,8х (дисконт 28%)", - отмечают эксперты.

Baidu Inc. специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом, а также на искусственном интеллекте (AI).

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