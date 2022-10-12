Вероятен краткосрочный рост котировок акций PepsiCo - Инвестбанк Синара

Вероятен краткосрочный рост котировок акций PepsiCo Inc. на фоне опубликованной позитивной отчетности за финансовый 3К22 (закончившийся 3 сентября) и прогнозов менеджмента эмитента на весь 2022 финансовый год, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

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