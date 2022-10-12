Золото завершит торги в среду, вероятно, около $1660/унц. - Sber CIB

Золото завершит торговую сессию в среду, вероятно, около уровня $1660 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"В центре внимания инвесторов в среду будут сентябрьский ИЦП в США и протокол последнего заседания ФРС. Консенсус-прогноз предполагает, что в сентябре рост цен производителей возобновился, отчасти из-за подорожавших энергоносителей. С учетом обстоятельств потребительские цены в сентябре, возможно, тоже выросли. Кроме того, протокол последнего заседания ФРС США, вероятно, тоже не придаст положительного импульса рынку золота: поскольку регулятор принимает жесткие решения и строит планы по быстрому повышению ставки, вряд ли протокол заседания ФРС будет содержать сигналы о смягчении политики", - отмечает эксперт в комментарии.

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