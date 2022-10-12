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12 октября 2022 года 15:25
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций ЛУКОЙЛа
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года потеряли 38% - результат лучше, чем у индекса Мосбиржи, - отмечают эксперты. - Однако даже такая динамика, с учетом перспектив и сложившейся ситуации, выглядит не до конца оправданной - в бумагах есть потенциал роста. В 2022г "ЛУКОЙЛ" пострадал от крепкого рубля, однако высокие цены на нефть частично компенсируют этот момент. Важный момент в инвесткейсе - компания одна из немногих отказалась от выплаты дивидендов за 2021г. При этом "ЛУКОЙЛ" отметил, что возможность выплат будет рассмотрена до конца года. Если дивиденды будут выплачены, то дивидендная доходность могла бы составить около 15-20%. Более того, компания показала сильные финансовые результаты за I полугодие 2022г - это создает хорошую базу для выплат в будущем". С точки зрения влияния санкций компания вряд ли ощутимо пострадает в долгосрочной перспективе, считают в BCS Express. На краткосрочном горизонте возможно давление на результаты из-за сокращения объемов экспорта и дисконта Urals относительно Brent, но со временем ситуация улучшится по мере переориентации части поставок. "Долгосрочные ожидания по акциям "ЛУКОЙЛа" позитивные. Бумаги можно удерживать в портфеле или наращивать позиции. Сильным драйвером позитивной переоценки могли бы стать дивиденды", - резюмируют аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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