Коррекция внешнеторговых потоков выступает фактором фундаментального ослабления рубля - Райффайзенбанк

Коррекция внешнеторговых потоков выступает фактором фундаментального ослабления рубля, говорится в обзоре Райффайзенбанк.

"Коррекция внешнеторговых потоков выступает фактором фундаментального ослабления курса рубля, - пишут аналитики банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. - В ближайшие кварталы мы ожидаем дальнейшего снижения внешнеторгового сальдо и сужения профицита счета текущих операций за счет сокращения реальных объемов экспорта (основное влияние окажет нефтяное эмбарго со стороны ЕС). Рост геополитической напряженности может привести к расширению ожидаемых санкционных ограничений (в том числе, угроза вторичных санкций может негативно сказаться на перенаправлении экспорта в дружественные страны). Такая динамика, при прочих равных, может привести к дальнейшему ослаблению рубля - к концу года, по нашим оценкам, он может ослабнуть до уровня 70 руб./$1".

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