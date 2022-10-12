S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3540-3590п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3540-3590 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 торгуется на минимумах текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу "медвежьего" импульса. В ближайшие сессии бенчмарк может протестировать нижнюю границу нисходящего канала на уровне 3500 пунктов, но направление его среднесрочного движения, скорее всего, определят предварительные показатели инфляции", - пишет эксперт.

Индекс S&P 500 снижается пятую сессию подряд, напоминает Поздняков, напряжение на рынке, по его мнению, сохраняется не в последнюю очередь в связи с ожиданием выхода данных инфляции за сентябрь, которые могут стать для финрегулятора сигналом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Также в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС, в которых может быть отражена приверженность регулятора активному повышению ставок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.