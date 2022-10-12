Торговый диапазон по паре доллар/рубль в 4К22 составит 60-63 руб./$1 - Росбанк

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в IV квартале 2022г, скорее всего, составит 60-63 руб./$1, полагают эксперты Росбанка.

"Согласно оценке Банка России, профицит текущего счета в 3К22 составил $51,9 млрд против $76,7 млрд кварталом ранее, причем последний показатель был заметно улучшен (с $70,1 млрд), по сравнению с предварительными июльскими данными. В результате накопленный с начала года профицит достиг $198,4 млрд. В перспективе 4К22 мы ожидаем сжатия профицита текущего счета - до $45-47 млрд - по причине еще большего давления на экспортные цены и объемы поставок сырья. Однако в условиях ограниченного оттока капитала (в пределах $40 млрд) сохраняется предпосылка о накоплении валютной ликвидности в экономике, достаточной для поддержания равновесного курса USD/RUB в интервале 60-63 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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