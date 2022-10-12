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12 октября 2022 года 12:49
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в 4К22 составит 60-63 руб./$1 - Росбанк
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в IV квартале 2022г, скорее всего, составит 60-63 руб./$1, полагают эксперты Росбанка. "Согласно оценке Банка России, профицит текущего счета в 3К22 составил $51,9 млрд против $76,7 млрд кварталом ранее, причем последний показатель был заметно улучшен (с $70,1 млрд), по сравнению с предварительными июльскими данными. В результате накопленный с начала года профицит достиг $198,4 млрд. В перспективе 4К22 мы ожидаем сжатия профицита текущего счета - до $45-47 млрд - по причине еще большего давления на экспортные цены и объемы поставок сырья. Однако в условиях ограниченного оттока капитала (в пределах $40 млрд) сохраняется предпосылка о накоплении валютной ликвидности в экономике, достаточной для поддержания равновесного курса USD/RUB в интервале 60-63 руб./$1", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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