BCS Express рекомендует покупать акции Anta Sports с прогнозной ценой HKD103

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Anta Sports Products Ltd. с прогнозной стоимостью 103 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Выручка эмитента последние пять лет росла в среднем на 30% в год, что значительно выше, чем рынок (15% в год в среднем). Это говорит о сильных конкурентных преимуществах Anta Sports: в частности, о более привлекательном соотношении цена/качество продукции относительно конкурентов, в том числе в сравнении с зарубежными брендами. Помимо опережающего роста выручки, компания демонстрирует лучшую маржинальность в секторе. Маржа свободного денежного потока (FCF margin) Anta Sports последние 5 лет составляла 18% против 10% в среднем по отрасли (Nike - 10%, Adidas - 8%). Финансовая гибкость (коэффициент Чистый долг/EBITDA -0,5х) позволит компании продолжать инвестировать в развитие бизнеса. На текущий момент акции Anta Sports торгуются по рыночному мультипликатору EV/EBITDA 12,6х, что на 20% ниже средних значений за последние 5 лет", - указывают эксперты в комментарии.

Anta Sports Products Ltd. - локальный лидер на рынке спортивной одежды и обуви в Китае с рыночной долей 10%.

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