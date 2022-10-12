Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $95/барр. в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $95 за баррель Brent в среду, если доллар ослабеет после публикации в США сентябрьского индекса цен производителей и протокола заседания ФРС, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть во вторник продолжили снижаться. В ожидании публикации ценовой статистики в США доллар укрепляется, что оказывает давление на нефтяные котировки. Их снижению способствуют и вновь усилившиеся опасения рецессии в мире на фоне публикации более негативных прогнозов. В среду фьючерсы Brent растут на 0,16% и торгуются около $94,45/барр. Вечером будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Впрочем, динамика котировок в среду будет определяться прежде всего публикацией в США сентябрьского индекса цен производителей и протокола прошлого заседания ФРС. Если на этом фоне доллар ослабится, то фьючерсы Brent сегодня могут протестировать уровень в $95/барр.", - пишут эксперты банка.

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