Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в среду ростом на 0,3-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,3-1%, в диапазоне 1965-1980 пунктов, на фоне умеренного улучшения внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компнаии "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ближайшие поддержки - уровни 1950, 1930 пунктов, значимые сопротивления - отметки 1990, 2000 пунктов.

Внутри дня возможно повышение индекса в район 1990-2000 пунктов, отмечает эксперт в комментарии.

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