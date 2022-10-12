Рынок акций РФ может уйти в боковик в ближайшие дни - BCS Express

Российский рынок акций может уйти в боковик в ближайшие сессии, возможный диапазон консолидации индекса Мосбиржи - 1840-1970 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций во вторник вновь выглядел уверенно, показав поступательный подъем в течение сессии. Таким образом, вот уже два дня подряд индекс Мосбиржи растет, хотя внешний фон не особо располагает к чрезмерному оптимизму. Подъем наблюдается по широкому фронту "голубых фишек". Отдельно отметим, что сильно выглядят бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. Скорее всего, эта тенденция сохранится, - пишет аналитик инвестиционной компании. - При этом после волатильного понедельника торговая активность участников сильно снизилась. Амплитуда колебаний по индексу Мосбиржи и торговые обороты сократились. Высок риск, что в ближайшие сессии объемы торгов будут низкими, а рынок уйдет в боковик. Такая ситуация ранее практически всегда совпадала с попутным ростом интереса спекулянтов ко второму и третьему эшелонам, где без причин выдергивались на десятки процентов отдельные бумаги, в которых есть хоть какая-то смутная фундаментальная идея".

Карпунин также указывает, что по индексу Мосбиржи в ближайшей перспективе возможна новая область для консолидации - около 1840-1970 пунктов. Для более уверенного трендового движения наверх необходимы дополнительные драйверы: признаки деэскалации или продолжение ослабления рубля, отмечает он.

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