Цена нефти еще обладает нереализованным потенциалом снижения - "Велес Капитал"

Цена нефти еще обладает нереализованным потенциалом снижения, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов сессии, но все еще теряли порядка 1,5%, стремясь в район $90/барр. и $85/барр. соответственно в рамках коррекции. Среда отметится для рынка публикацией ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США, в то время как еженедельные данные по запасам в США выйдут в четверг. Инвесторы продолжат реагировать на перспективы спроса и предложения на рынке. С технической точки зрения цены еще обладают нереализованным потенциалом нисходящей коррекции", - отмечает эксперт.

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