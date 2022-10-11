Рост котировок акций ФСК ЕЭС и Россетей носит краткосрочный характер - ПСБ

Котировки акций "ФСК ЕЭС" и ПАО "Россети" выросли во вторник на новостях о разрешении конвертации бумаг "Россетей" в акции ФСК для "недружественных" нерезидентов, однако этот рост носит краткосрочный характер, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "ФСК ЕЭС" и "Россетей" в ходе торгов росли на 6% и 9% соответственно. Заметный рост произошел после того, как было разрешено конвертировать бумаги, принадлежащие нерезидентам из недружественных стран, "Россетей" и структур "ФСК ЕЭС" в акции ФСК при консолидации. На наш взгляд, рост котировок краткосрочный, поскольку в будущем ожидается увеличение капитальных затрат "ФСК ЕЭС", что может ограничить возможности по выплатам дивидендов", - пишут аналитики банка.

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