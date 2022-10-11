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11 октября 2022 года 17:29
Вероятность коррекции цены акций компаний отрасли полупроводников в ближайшее время высока - BCS Express
Шансы на продолжение коррекции вниз котировок акций компаний из отрасли полупроводников в ближайшее время высоки, считают эксперты BCS Express . "Замедление экономики снижает спрос на чипы, растущие процентные ставки наряду с ухудшением прогнозов финансовых результатов отрасли будут оказывать давление на мультипликаторы. Помимо макропроблем законодательные инициативы Белого дома США также будут оказывать давление на финансовые показатели американских полупроводниковых компаний (в начале октября был введен запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и разработок в Китай)", - отмечают аналитики в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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