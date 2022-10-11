S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3580-3640п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3640 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Индекс S&P 500 остается вблизи минимумов текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу "медвежьего" импульса. В ближайшие сессии бенчмарк может тестировать поддержку на уровне 3600 пунктов, но направление его среднесрочного движения определят данные макростатистики", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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