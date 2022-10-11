"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "ЛУКОЙЛа", драйвером роста которых могут стать вероятные дивидендные выплаты, говорится в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"ЛУКОЙЛ" по итогам минувшей недели подешевел на 1%, с начала октября вырос в цене на 2%, - констатирует эксперт. - За 30 календарных дней бумага просела почти на 11%, но это лучший результат в секторе. Средний торговый объем за 20 дней на 30% выше среднего показателя за 3 месяца. Сохраняем позитивный взгляд на перспективы роста акций компании. Драйвер - вероятные дивидендные выплаты, которые могут быть объявлены до конца года. Размер дивидендов может быть не меньше, чем компания должна была заплатить за 2021г. Это не менее 531 руб. на акцию. У нас есть актуальная инвестиционная идея по "ЛУКОЙЛлу", цель 6433 руб. Потенциал роста от закрытия основной сессии пятницы, 7 октября - 61%".

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