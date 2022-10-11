МТС - фаворит в секторе телекомов - "Открытие Инвестиции"

"МТС" является фаворитом в секторе телекомов - потенциал роста котировок акций компании составляет 40% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Телекомы также привлекательны в период рыночной турбулентности, когда ротация направлена в ориентированные на российский рынок компании. В секторе выделяем "МТС". У нас есть идея по бумаге. Цель 281,8 руб. Потенциал роста превышает 40%. "МТС" была лучшей бумагой в секторе по итогам минувшей недели и с начала октября. Компания стабильно генерирует прибыль, генерирует значительный денежный поток, который позволяет осуществлять выкуп акций рынка и/или платить щедрые дивиденды", - пишет эксперт.

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